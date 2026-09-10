Trump'ı o Türk kaçırdı! Ankara'daki film gibi operasyonun sırrı çözüldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından ülkesine dönüşünde gerçekleştirilen film gibi güvenlik operasyonunun dikkat çeken Türkiye ayrıntısı ortaya çıktı.

Trump’ın kameraların karşısında Air Force One’a binmesine rağmen güvenlik tehdidi nedeniyle gizlice başka bir uçağa geçirildiği belirtildi. ABD Başkanı’nın iki uçak arasındaki transferinde kullanılan aracın ise Türk iş insanına ait bir şirketin filosunda bulunduğu aktarıldı.

AIR FORCE ONE’A BİNDİ, BAŞKA UÇAKLA GİTTİ

Aktarılan bilgilere göre Trump, NATO Zirvesi tamamlandıktan sonra ABD’ye dönmek üzere kameraların önünde Air Force One’a bindi.

Ancak güvenlik birimlerine ulaşan tehdit bilgileri üzerine ABD Gizli Servisi farklı bir planı devreye soktu.

Trump, uçağın arka bölümüne yanaştırılan körüklü catering aracına alınarak apronda bekleyen başka bir ABD uçağına götürüldü. Operasyon sayesinde Trump’ın uçak değiştirdiğinin dışarıdan fark edilmediği belirtildi.

TRUMP: GİZLİ SERVİSİN YÖNLENDİRMESİNE UYDUM

Trump da daha sonra operasyon hakkında yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin talimatlarını uyguladığını belirterek, “Gizli Servisin yönlendirmesine uydum, sanırım bir tehdit vardı.” dedi.

Operasyonun İran kaynaklı olası bir saldırı dahil güvenlik tehditleri nedeniyle gerçekleştirildiği aktarılırken, Trump’ın başka bir uçakla ABD’ye döndüğü kaydedildi.

TRUMP'I TAŞIYAN ARAÇ TÜRK İŞ İNSANININ ŞİRKETİNE AİT

Olayın aylar sonra ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntısı ise Ankara’daki operasyon sırasında kullanılan catering aracı oldu.

Trump’ın Air Force One’dan çıkarılarak diğer uçağa ulaştırılmasında kullanılan aracın DO & CO şirketine ait olduğu belirtildi.

Şirketin sahibi ise Türk vatandaşı iş insanı Atilla Doğudan.

1981 yılında Viyana’da kurulan DO & CO, havayolu ikram hizmetleri sektöründe uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyor.

HEYETİN BİLE HABERİ OLMADI

“The Decoy Plane” adlı belgeselde aktarılan bilgilere göre operasyon son derece dar bir ekip tarafından yürütüldü. Trump’ın beraberindeki heyetin büyük bölümünün dahi ABD Başkanı’nın uçak değiştireceğinden haberdar olmadığı belirtildi.

Böylece herkesin Trump’ın Air Force One ile Ankara’dan ayrılmasını beklediği sırada ABD Başkanı, catering aracı kullanılarak başka bir uçağa geçirildi.

Aylar sonra ortaya çıkan Atilla Doğudan ve DO & CO ayrıntısı, Ankara’daki film gibi operasyonun Türkiye bağlantısını da gözler önüne serdi.