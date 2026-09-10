Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında hemşehrilerine seslendi! “Daha nice başarılar nasip etsin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısının ardından baba ocağı Rize’ye geçti. Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum.

Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman, bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.

Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valimden de öğrendiğim kadarıyla 'Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor' dedi, buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar, yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.