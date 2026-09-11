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Otomotiv
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Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Türkiye pazarında yer alan otomotiv şirketleri Eylül ayında teker teker fiyatları indirmeye başladı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

#1
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Satışları artırmak isteyen sektör, eylül ayına özel indirim kampanyaları düzenlerken bayiler kar marjlarından vazgeçiyor.

#2
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Yılın son çeyreğine yaklaşırken güçsüz seyreden satış grafiğini tersine çevirmek isteyen sektör, yeni fiyat güncellemelerini devreye aldı.

#3
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.

#4
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İŞTE MARKA MARKA SIFIR ARAÇLARIN FİYAT LİSTESİ!

#5
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Ford Puma Gen-E 2 milyon 158 bin 700 lira

#6
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

#7
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

#8
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

#9
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

#10
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira

#11
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

#12
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

#13
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

#14
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

#15
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira

#16
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira

#17
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira

#18
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

#19
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#20
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#21
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira

#22
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira

#23
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira

#24
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira

#25
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

#26
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira

#27
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

#28
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

#29
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira

#30
Foto - Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira/ derleyen: haber7

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