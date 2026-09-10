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Aktüel Alevler kontrol altına alındı! Yürekleri yakan yangından sevindiren haber
Aktüel

Alevler kontrol altına alındı! Yürekleri yakan yangından sevindiren haber

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Alevler kontrol altına alındı! Yürekleri yakan yangından sevindiren haber

Adana Kozan'da ormanlık alanda çıkan yangından iyi haber geldi. Karabucak Mahallesi’ndeki alevler, helikopterlerin de destek verdiği yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkiye’nin farklı noktalarından peş peşe gelen orman yangını haberleri yürekleri yakarken, bu kez Adana’dan sevindiren bir gelişme yaşandı.

 

Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yerel

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu
Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Aktüel

Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu

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