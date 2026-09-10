Alevler kontrol altına alındı! Yürekleri yakan yangından sevindiren haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana Kozan'da ormanlık alanda çıkan yangından iyi haber geldi. Karabucak Mahallesi’ndeki alevler, helikopterlerin de destek verdiği yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.
Türkiye’nin farklı noktalarından peş peşe gelen orman yangını haberleri yürekleri yakarken, bu kez Adana’dan sevindiren bir gelişme yaşandı.
Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.