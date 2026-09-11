Siyonistler saldırılara devam ediyor! Çekilmeyi kabul etmiyorlar

İsrail’in son saldırıları Sur’a bağlı El-Mansuri beldesi ile Nebatiye vilayetindeki Bint Cübeyl, Mercaiyun ve Ali et-Tahir tepelerinde yoğunlaştı.

El-Mansuri’deki yerleşim bölgeleri havadan bombalanırken Bint Cübeyl’in El-Ariş bölgesinde bir ev iki füzeyle vurularak tamamen yıkıldı. Mercaiyun Ovası da İsrail topçusunun ateşi altında kaldı.

Ali et-Tahir tepelerinde ise şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Mansuri'de yerleşim alanları hava saldırılarıyla hedef alınırken, Binti Cubeyl'in El-Ariş bölgesinde 2 füzeyle vurulan bir ev yerle bir oldu.

Mercaiyun Ovası ise İsrail toplarından atılan mermilerin hedefi oldu.

Ali et-Tahir tepelerinde ise şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair bilgi paylaşılmadı​​​​​​​.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Ali et-Tahir Tepelerinde uzunluğu 2 kilometreyi aşan ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünellerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada da tünellerin imha edilmesiyle Lübnan'ın güneyindeki "güvenli tampon bölgenin" düzenlenmesi sürecinin tamamlandığı, ordunun bu bölgeden çıkmayacağı ve Hizbullah'ın orada yeniden konuşlanmasını engellemek için çalışacağı kaydedildi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.