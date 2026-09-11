Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Ar-Ge çalışmalarında üreticilerin beklentilerini dikkate aldıklarını belirten Bol, şöyle devam etti: "Bizim için en önemli konulardan biri çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi. Bu doğrultuda Ar-Ge ve yeni çeşit geliştirme çalışmalarımızı sahadaki gerçeklere ve çiftçilerimizin beklentilerine göre gerçekleştiriyoruz. Tarla günlerinde üreticilerimizi ağırlıyor ve onları dinliyoruz. Çünkü en doğru kararların üreticilerimizle birlikte sahada alınacağına inanıyoruz."