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Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

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IHA Giriş Tarihi:

Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

MAY Tohum, Karaman'da düzenlediği "Güçlü Gelecek Günleri" etkinliğinde danelik mısır çeşitlerini çiftçiler ve bayi yetkilileriyle buluşturdu. MAY Tohum, hibrit mısır alanında yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını aktarmak ve geliştirdiği rekabet gücü yüksek mısır çeşitlerini üreticilerin incelemesine sunmak amacıyla merkeze bağlı Kılbasan köyünde "Güçlü Gelecek Günleri" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, yörenin önde gelen üreticilerinden birine ait tarlada MAY Tohum tarafından kurulan deneme alanında düzenlendi.

#1
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Etkinlik kapsamında MAY Tohum'un danelik mısır çeşitleri tarladaki performanslarıyla birlikte incelendi. Üreticiler, şirket uzmanlarından çeşitlerin özellikleri ile ekimden hasada kadar uzanan üretim uygulamaları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlikte MAY Tohum'un Ar-Ge faaliyetleri, hibrit mısır çeşit geliştirme süreçleri ve farklı iklim ile çevre şartlarında mısır çeşitlerinin gösterdiği tarla performanslarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

MAY Tohum Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenledikleri "Güçlü Gelecek Günleri" etkinliklerinden birini Karaman'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "İç Anadolu Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluğunda gerçekleşen bu etkinlikte farklı illerden gelen üreticilerimizi ağırlıyoruz. Hem mevcut ticari portföyümüzde bulunan çeşitlerimizi anlatıyor hem de önümüzdeki dönemde üreticilerimizle buluşturacağımız yeni çeşitlerimiz hakkında bilgi veriyoruz" dedi.

#3
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Karaman'da MAY Tohum tarafından kurulan deneme alanını bir deneyim merkezi olarak değerlendirdiklerini ifade eden Uğur, "Üreticilerimize çeşitlerimizi anlatırken diğer taraftan mısır yetiştiriciliğinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin teknik bilgileri de aktarıyoruz. Ekimden hasada kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulan bilgileri kendileriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

#4
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

MAY Tohum'un Türkiye'de kurulan ilk özel yerli tohum firmalarından biri olduğunu belirten Uğur, şirketin ayçiçeği, mısır, pamuk ve sebze türlerinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Şirketin uluslararası faaliyetlerine de değinen Uğur, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın 45 farklı ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında güçlü bir Ar-Ge altyapısına sahibiz. Türkiye'de bulunan 5 farklı Ar-Ge merkezimizde ıslah ve çeşit geliştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin beklentilerine cevap verecek, yüksek verim ve kazanç sağlayacak çeşitleri geliştirmeye ve üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

MAY Tohum İç Anadolu Bölge Satış Müdürü Suat Bol ise Karaman'da yeni çeşitleri üreticilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Karaman ve çevresinin mısır üretimi açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Bol, "Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun, üreticinin beklentilerine cevap verecek yeni çeşitleri burada çiftçilerimizle birlikte değerlendirmek bizim için büyük önem taşıyor" dedi. Tarla gününde Capuzi, M14G44, Informatika, Expertize, M13G30, M17G77 ve Zoran çeşitlerini üreticilerin incelemesine sunduklarını kaydeden Bol, "Çeşitlerin genel performansını, bitki gelişimini, tane yapısını ve koçan özelliklerini üreticilerimizle birlikte inceleme fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Ar-Ge çalışmalarında üreticilerin beklentilerini dikkate aldıklarını belirten Bol, şöyle devam etti: "Bizim için en önemli konulardan biri çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi. Bu doğrultuda Ar-Ge ve yeni çeşit geliştirme çalışmalarımızı sahadaki gerçeklere ve çiftçilerimizin beklentilerine göre gerçekleştiriyoruz. Tarla günlerinde üreticilerimizi ağırlıyor ve onları dinliyoruz. Çünkü en doğru kararların üreticilerimizle birlikte sahada alınacağına inanıyoruz."

#7
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Üreticilere teknik desteğin yanı sıra çeşitli satış imkanları da sunduklarını ifade eden Bol, "Kredi kartlarına taksit ve çiftçi kartlarına öteleme imkanı sunarak üreticilerimizin tohuma daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Türkiye genelinde birçok üründe hasat dönemi başladı. Bu vesileyle bütün üreticilerimize bol, bereketli ve sağlıklı bir hasat dönemi diliyoruz" dedi.

#8
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

1978 yılından bu yana sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarının Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satışı alanlarında faaliyet gösteren MAY Tohum, "Yerinde Islah" stratejisiyle Türk çiftçisi ve hedef coğrafyaların toprak ve iklim şartlarına uyumlu, stres şartlarına dayanıklı ve verimli tohum çeşitleri geliştirmeye odaklanıyor.

#9
Foto - Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu

Şirket, Türkiye'de 5 Ar-Ge merkezinde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye ve sanayi domatesi türlerinde çalışmalar yürütüyor. MAY Tohum, Ar-Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 8'ini ayırırken, geliştirdiği çeşitleri Türkiye'nin yanı sıra 45'in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'de 12 bin hektarlık alanda tohumluk üretimi gerçekleştiren MAY Tohum, Bursa ve Adana'daki tohumluk işleme ve paketleme tesislerinde ürünlerini hazırlayarak iç ve dış pazarlara sunuyor.

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