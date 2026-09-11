Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu
MAY Tohum, Karaman'da düzenlediği "Güçlü Gelecek Günleri" etkinliğinde danelik mısır çeşitlerini çiftçiler ve bayi yetkilileriyle buluşturdu. MAY Tohum, hibrit mısır alanında yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını aktarmak ve geliştirdiği rekabet gücü yüksek mısır çeşitlerini üreticilerin incelemesine sunmak amacıyla merkeze bağlı Kılbasan köyünde "Güçlü Gelecek Günleri" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, yörenin önde gelen üreticilerinden birine ait tarlada MAY Tohum tarafından kurulan deneme alanında düzenlendi.