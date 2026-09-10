  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afrika ülkesinden flaş karar Birleşik Arap Emirlikleri ile ipleri kopardılar Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak! Bakan Kurum 'Kiralık Konut Projesi' kira bedellerini açıkladı Polis ekipleri bölgede! Ölü ve yaralılar var… İstanbul'da silahlı saldırı Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar Fondaş medyanın Ekrem palavraları bitmiyor! Maç yalanından sonra şimdi de çay yalanı 12 Eylül mağduru yaşadıklarını anlattı Korkunç işkenceler hala hafızalarda Fransızlar o başarımızın şokunu yaşıyor: Türkiye PISA’da her dalda önümüzde Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Aktüel Geri manevra yaparken kontrolden çıktı! Otomobil yazlık evin verandasına düştü
Aktüel

Geri manevra yaparken kontrolden çıktı! Otomobil yazlık evin verandasına düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Aydın Kuşadası'nda geri geri ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak bir yazlık evin birinci kat verandasına düştü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ilginç bir kazaya yol açtı.

 

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 NM 175 plakalı otomobilin sürücüsü S.O., geri manevra yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, site içerisinde bulunan yazlık evin birinci katındaki verandasına düştü. Kazanın ardından araç verandada askıda kalırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü S.O. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri sürücü ve çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı. Askıda kalan otomobil ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı
Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

Aktüel

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi
Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Aktüel

Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı
Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

Yerel

Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yerel

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23