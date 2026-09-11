Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 14.400,98 puandan başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 14.400,98 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 7,13 puan artarak 14.400,98 puana çıktı. Endeksteki yükseliş yüzde 0,05 olarak gerçekleşti.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,44 ile spor olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 2,28 ile bilişim oldu.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verisinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artması nedeniyle negatif bir görünüm öne çıktı. Piyasaların odağında bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. ABD enflasyon verisinin, piyasaların yönü ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
YURT İÇİNDE CARİ DENGE TAKİP EDİLECEK Yurt içinde ise yatırımcıların gündeminde ödemeler dengesi verileri bulunuyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler hesabı açığı beklentisi ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise başta ABD enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor.
BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikalarına yönelik beklentileri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.300 ve 14.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
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