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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 14.400,98 puandan başladı.

#1
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 7,13 puan artarak 14.400,98 puana çıktı. Endeksteki yükseliş yüzde 0,05 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,44 ile spor olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

#3
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verisinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artması nedeniyle negatif bir görünüm öne çıktı. Piyasaların odağında bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. ABD enflasyon verisinin, piyasaların yönü ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

#4
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

YURT İÇİNDE CARİ DENGE TAKİP EDİLECEK Yurt içinde ise yatırımcıların gündeminde ödemeler dengesi verileri bulunuyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler hesabı açığı beklentisi ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

#5
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise başta ABD enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor.

#6
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikalarına yönelik beklentileri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

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Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.300 ve 14.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

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