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Spor Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti
Spor

Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti

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Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti

Roma maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör görevinden istifa etti.

 

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pzosiyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

 

Soru kabul etmeyen Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." diyerek sözlerini tamamladı.

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Yorumlar

Vatandaş

Cemal enginyurt fb yi çalıştırsın.

Vay vay

Şaka yapmış, Aziz Yıldırım yok diyor.
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