Aziz Yıldırım noktayı koydu! “Ben gidene kadar buradan ayrılamaz”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifa açıklamasının ardından konuştu. Yıldırım, ”İsmail Kartal devam edecek. Ben onun büyüğüyüm. Devam edecek. Açıklama yapmasına gerek yok” dedi.

Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim yoktu. Hiçbirimizin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Kimse camianın değerlerine sahip çıkmıyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada, medyada “Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne niye kaldı, takım şöyle, takım böyle” yorumu yapıyor. Herkes başkan, yönetim, antrenör yerine karar veriyor. Herkes sakin olacak, bekleyecek. Herkes mayıs ayına kadar kalacak. Şampiyonluk hedefimiz. Biz hocamızın istediğini yapmaya çalışıyoruz ama bazı imkânlar da var. Ben 200 milyona da oyuncu alırım ama bazı gerçekler de var. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi? Bizler de baskı altındayız. Evine gidiyor, rahat olun. Lütfen rica ediyorum, doğruyu yazın. Bu akşam İsmail hocanın kafasına su attılar. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Hesaplara göre gruptan çıkabiliriz. Mayıs ayı geldiğinde Türkiye Ligi’nde görürsünüz. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldık. Camia sahip çıksın. İsmail Kartal görevinin başında. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz” dedi.