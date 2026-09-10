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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Roma
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Roma

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Roma

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Roma ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 1 Roma skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 1 Roma

39' GOL! Malen sol kanattan şık çalımlarla ceza yayının gerisine sokularak pasını Cristante'ye verdi. Cristante ise ceza yayının sağından yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

33' Dybala paslaraşa kullandığı serbest vuruşta Soule'yi gördü. Soule sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Mancini'nin çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

32' Ndikca ceza yayının gerisinde yerde kaldı. Roma kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

27' Wesley sol kanattan ceza sahasında ortaladı. Kale önünde kafalardan seken topa Ederson ileri çıkarak sahip oldu.

21' Kone'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Dybala dar açıdan kaleyi düşündü. Dybala'nın şutunda Ederson gole izin vermedi.

12' Sol kanattan ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Kerem kaleyi düşündü. Kerem'in şık vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı. Kalecinin müdahalesinde top sağ kanattan taça çıktı.

11' Sağ kanattan atağa çıkan Greenwood çaprazdan ceza sahasına girdi. Ceza sahasının sağından pasını aktaran Greenwood, Bartuğ'u topla buluşturdu. Bartuğ'un gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

6' Karşılaşmanın geride kalan ilk 5 dakikalık bölümünde maçın hakimi olan taraf Roma.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, Wesley, Cristante, Kone, Soule, Dybala, Malen.

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