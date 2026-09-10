Bitkisel çay faciası polisi harekete geçirdi: 24 kişi hayatını kaybetti! Korkutan felaket... Satışı yasaklandı

Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasına kadar söz konusu ürünlerle ilgili dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. İçeceklerin içeriğinde hangi maddelerin bulunduğunun ve ölümlere neyin yol açtığının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ohagwu, incelemelerin eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki sağlık yetkilileriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında söz konusu içeceklerin üretim koşulları, içerikleri ve tüketim sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunlarının incelenmesi bekleniyor. Yetkililer, ölümlerin kesin sebebinin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını bildirdi. Nijerya'da büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, hayatını kaybeden kişilerin ölüm nedenlerinin kesinleşmesi için sağlık ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.