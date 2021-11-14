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Spor Eljif Elmas'tan Dünya Kupası'nda müthiş performans
Spor

Eljif Elmas'tan Dünya Kupası'nda müthiş performans

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas, 2022 Dünya Kupası yolunda Kuzey Makedonya adına önemli gollere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:23:00 -
Eljif Elmas'tan Dünya Kupası'nda müthiş performans

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya kritik finalde İzlanda'yı konuk etti.

Grubun son maçında İzlanda ile karşılaşan Kuzey Makedonya, Romanya ile ikincilik için mücadele ederken maça galibiyet parolasıyla çıktı.

Maçın 7. dakikasında Kuzey Makedonya, Ezgjan Alioski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Tek gole sahne olan ilk yarı 1-0'lık ev sahibi üstünlüğüyle bitti.

Mücadelenin ikinci yarısına İzlanda golle başladı. 54. dakikada Thorsteinsson'un golüyle skor 1-1'e geldi.

Galibiyet için yüklenmeye başlayan Kuzey Makedonya'da bu andan itibaren Eljif Elmas fırtınası esti. 65. dakikada takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan genç yıldız 86. dakikadaki klas golüyle sonucu belirledi ve Kuzey Makedonya sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından 18 puana yükselen Kuzey Makedonya, Almanya'nın ardında grubu ikinci bitirdi ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı.

Kuzey Makedonya'nın kazanmasıyla Romanya'nın Lichteinstein deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyet yeterli olmadı ve grubu 17 puanla üçüncü sırada tamamladılar.

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