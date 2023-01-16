Eljif Elmas Fenerbahçe'nin kalbini sökecek! Şok gelişme...

Eljif Elmas Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuş ve ardından da İtalya'da adından epey söz ettirmişti.

Başarılı futbolcu Eljif Elmas, kendi Serie A deneyiminin ardından şimdi de bir başka genç yetenek Arda Güler'e öncülük ediyor ve yıldız adayı Arda Güler'in Napoli'ye transferine yön veriyor. Müthiş olayın detayları haberimizde.

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi ile başlayan ilişkiler yoğun şekilde devam ediyor. Makedon orta sahanın performansından çok memnun olan Napoli, Fenerbahçe'nin bir başka genç yeteneği Arda Güler için devrede.

Son dönemde sözleşmesi ile gündeme gelen Arda Güler, Fenerbahçe'de istediği süreyi bulamıyor ve oyuncunun kulüple olan anlaşmasına göre bu şartlarda 5 milyon euroya serbest kalabiliyor. İşte tam da bu noktada Eljif Elmas ilginç bir girişime öncülük ediyor.

ELJIF ELMAS, ARDA GÜLER'E NAPOLI YOLUNU AÇIYOR

Akşam'a göre; Fenerbahçe'den Napoli'ye yaklaşık 16 milyon euroya transfer olan Eljif Elmas, Arda Güler transferi için devreye girdi. İtalyan ekibi Napoli'nin ısrarla istediği Arda için Fenerbahçe'nin eski oyuncusu bizzat temasta bulunuyor. Eljif Elmas, ikili ilişkilerini kullanarak Arda'yı ikna etmek ve süreci netleştirmek istiyor.

Esasen ise Arda da yurt dışında oynamak istiyor ama daha çok genç olduğu için önce kendini Fenerbahçe'de ispatlamak istiyor. Arda'nın bu beklentisindeki en büyük tezat ise Jorge Jesus'un genç oyuncuya şans vermemesi! Eğer bu sıkıntılı süreç sezon sonuna kadar devam ederse, Arda Güler sözleşmesindeki özel madde kapsamında ayrılmayı düşünebilir.