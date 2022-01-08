Elhamdülillah ümmet bu günleri de gördü!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kafkas Üniversitesi'nde konuştu.

Önemli mesajlar veren Erbaş, şunları söyledi:

"Dünyaya verdiğimiz önem de ahireti dikkate alarak verilen bir önem olmalı. Bakınız ben Lokman aleyhisselamı ben hep örnek veririm. Lokman aleyhisselam, çocuğunu eğitirken... Çocuk eğitimi... İşte 4-6 yaş eğitiminde biz bunlara çok önem veriyoruz. 10 bin kadar sınıfımız oldu elhamdülillah, daha da artacak. 200 bine yakın da öğrencimiz var."