Elektronik haberleşme yatırımları hız kesmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğini kapsayan ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. Karaismailoğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar hız kesmedi. İkinci çeyrekte yatırımlar yüzde 34 arttı, net satış gelirleri yüzde 18 yükseldi” bilgilerini paylaştı.

Olumlu tablo devam ediyor

Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektörünün ekonomide verimliliği arttırdığını dile getirdi. Sektörde olumlu tablonun her dönem devam etmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Yakın gelecekte kullanıma sunulacak her ürünün sektörün ivmesini arttıracağını kaydeden Karaismailoğlu, “5G ve yaygınlaşan yüksek hızlı fiber altyapılar, ekonominin genelindeki toparlanmaya pozitif katkı yapacak” dedi.

3.8 milyarlık yatırım

Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğinde sektörde net satış gelirlerinin 22.1 milyar lirayı aştığını hatırlatarak, “Burada Türk Telekom ve mobil operatörlerin payı 16.1 milyar liraya denk geliyor” diye konuştu.

Karaismailoğlu, yatırımlarda pandeminin başlangıcından bugüne kadar görülen yüksek büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğine dikkat çekti. “Yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 arttı ve 3.8 milyar lirayı geçti” açıklamasında bulundu.

152.4 milyon numara taşındı

Mobil abone sayısının 84.6 milyonu bulduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:



“Abone yaygınlığı yüzde 101.2’dir. Bu abonelerin 78.5 milyonu 4.5 G abonesidir. Makineler arası iletişim abone sayısı 7 milyona ulaştı. Taşınan mobil numara sayısı toplamda 152.4 milyon oldu. İkinci çeyrekte ise 2.3 milyon numara taşındı. Toplam genişbant internet abone sayımız, 68.3 milyonu mobil olmak üzere 85.7 milyona çıktı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.3 arttı. Abone sayısında en yüksek yüzdesel artış yüzde 32.3’le ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısında müteakiben yüzde 13.6’lık bir oranla da ‘Kablo İnternet’ abone sayısında gerçekleşti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 211 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 10.5 GByte’a ulaştı. Ülkemizdeki toplam fiber altyapı uzunluğu yüzde 10.2 oranında artarak 445 bin kilometreyi aştı.”



Karaismailoğlu, “Yılın ikinci yarısında da elektronik haberleşme sektöründe finansal veriler, abone sayıları ve kullanım miktarları artmaya devam edecek. Operatör yatırımlarına yenileri eklenecek” diye ekledi.