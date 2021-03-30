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Ekonomi Elektronik haberleşme büyümesini sürdürüyor
Ekonomi

Elektronik haberleşme büyümesini sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yılın son çeyreğinde 20,7 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin 2020 toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6’lık artışla 77,1 milyar lirayı geçtiğini belirterek, “Bu rakam, sektör büyümesinin devam ettiğini gösteriyor” ifadesini kulandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:32:00 -
Elektronik haberleşme büyümesini sürdürüyor

Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) 2020’nin son çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu değerlendirdi. Geçen yılın neredeyse tamamına etki eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok öne çıkan sektörlerin başında elektronik haberleşmenin geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün salgın döneminde ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra eğitim kabiliyetinin uzaktan da olsa sürdürülebilmesi için anahtar rol oynadığını bildirdi.

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