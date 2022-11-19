İstanbul’un pek çok ilçesinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple kesintilerin ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki, elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Kasım Pazar günü hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU sk bölgelerinde 20/11/2022 09:30:00 - 20/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 20/11/2022 12:00:00 - 20/11/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 20/11/2022 13:30:00 - 20/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah TIPATAN, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 20/11/2022 13:00:00 - 20/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 20/11/2022 10:00:00 - 20/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 20/11/2022 19:00:00 - 20/11/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2. sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, HARBİYE sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, REFİK SAYDAM, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, ANBAR, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, DİK, EFLATUN ÇIKMAZI, EMEK YEMEZ, FÜTUHAT, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRDÜM, MÜRVER, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, PORSUK, SARI ZEYBEK, SARIKÇI, TALAŞÇI, TENHA, TERSANE, TUTSAK, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YENİ MERDİVEN, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ÇAM, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KUYTU, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk / FİRUZAĞA mah BOSTAN BAŞI, BOĞAZKESEN, CEZAYİR, CEZAYİR ÇIKMAZI, DALGIÇ ÇIKMAZI, FAİK PAŞA, HACI OSMAN ÇIKMAZI, HAYRİYE, YAZICI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR CUMA sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPA bölgelerinde 20/11/2022 00:00:00 - 20/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah HADIMKÖY YOLU, LOZAN sk bölgelerinde 20/11/2022 10:00:00 - 20/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, PINAR sk bölgelerinde 20/11/2022 11:00:00 - 20/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, CENGİZ TOPEL, VURAL sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, PAŞA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 20/11/2022 09:00:00 - 20/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BOZ, BUYRUK, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ sk bölgelerinde 20/11/2022 10:00:00 - 20/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 20/11/2022 08:00:00 - 20/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 20/11/2022 10:00:00 - 20/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 20/11/2022 01:00:00 - 20/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgelerinde 20/11/2022 03:00:00 - 20/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 20/11/2022 03:00:00 - 20/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-20.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KARGI, AKIN, AYKUT, AYSEL, AYSUN, BALABAN, KANDEMİR, SELEN, SAKARYA, YAVUZ, KEMAL PAŞA, ANIL, MEHTAP, AYBEK, EMELİM, ESEN, GÜLDEREN, KEVSER HANIM, ÇELEBİ MEHMET PAŞA, SELVİ, UFUK, İBRAHİM, ÜSKÜDAR

BEYKOZ-20.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKSU, CUMA YOLU, BASAMAKLI ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA ÇIKMAZI, GÖKSU, SADRİ ALIŞIK, ATATÜRK

MALTEPE-20.11.2022 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SAMANDIRA YOLU, HAS, MEZARLIK

SANCAKTEPE-20.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BATTALGAZİ, YILDIZHAN

TUZLA-20.11.2022 09:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATAYOLU, AKDENİZ

ÜSKÜDAR-20.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAVUKÇUBAKKAL