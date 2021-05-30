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Yerel Elektrik tellerindeki kıvılcım tarlayı küle çevirdi
Yerel

Elektrik tellerindeki kıvılcım tarlayı küle çevirdi

Mardin'de elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım onlarca dönümlük tarlanın yanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:18:00 -
Elektrik tellerindeki kıvılcım tarlayı küle çevirdi

Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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