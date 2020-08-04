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Aktüel

Elektrik ekipmanlarının dijital yönetimi MySchneider Uygulaması ile daha kolay

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:34:57 -
Elektrik ekipmanlarının dijital yönetimi MySchneider Uygulaması ile daha kolay

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yöneticilerin tesislerine ait çıkabilecek olası problemleri engellemek adına kritiklik değerlendirmelere anında erişim sağlayabilecekleri MySchneider Uygulaması'nı geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama, daha iyi görünürlük elde edilmesine yardımcı olmak için kurulu temel değerlendirme raporuyla arızaların tahmin edilmesine ve kurulu temel ürünlerin performansının yönetilmesine yardımcı oluyor.

Veriler ve ekipmanlar, dijital ortama aktarıldığı sürece daha yenilikçi ve çağa uygun bir bakış açısı ile hizmet etmeye başlamak mümkün. İşletme sahipleri, dijitalleşmeye adım atılan andan itibaren daha planlı ve daha sistematik bir süreç yönetimine sahip oluyor.

Schneider Electric tarafından bu yeni çözüm, tesis yöneticilerine varlık performansını yönetmek için teknoloji meraklısı bir yol sunmak için geliştirildi. Siber güvenlik protokollerine uygun olurken, her yerde ve her zaman kullanılabiliyor.

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