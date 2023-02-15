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Gündem Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Gündem

Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 binin üzerinde binanın yıkıldığı Kahramanmaraş-Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 18:47:00 -
Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 binin üzerinde binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçedeki yaklaşık 30 noktada Trabzon ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri molozları bulundukları yerden alarak kamyonlara yüklüyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü binalarda bazı ev sahipleri, enkazlardan çıkan değerli eşyalarını topluyor.

Bölgede görevli polis ve bekçiler de enkazlardan çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşyaları tutanakla kayıt altına alıyor. Binalardan beton örnekleri de alınıyor. Savcılık nezaretinde betonlardan karot örnekleri alınıyor.

Enkaz altından çıkarılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.

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