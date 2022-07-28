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Spor Elazığspor'un 39'luk kaptanı, yıllara meydan okuyor
Spor

Elazığspor'un 39'luk kaptanı, yıllara meydan okuyor

Elazığspor'un tecrübeli stoperi kaptan 39 yaşındaki Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon hazırlıkları için kampa katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 14:43:00 -
Elazığspor'un 39'luk kaptanı, yıllara meydan okuyor

Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yıllara meydan okuyor. 2003 yılında başladığı aktif futbol kariyeri sonrası 2018 yılından bu yana Elazığspor forması giyen Yiğitcan, yeni sezon hazırlıkları için Elazığ'a geldi. 39 yaşında adeta gençlere taş çıkaran kaptan Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor taraftarlarınca da oldukça seviliyor.

Süper Lig hariç, tüm lig seviyelerinde görev alan Yiğitcan, Bakırköyspor'da başlayan kariyerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Orduspor, Altay, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'te top koşturdu.

Elazığspor'la 5. sezonunu geçirecek olan tecrübeli stoper, kariyeri boyunca 320 resmi maçta görev aldı.

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