Elazığlı avukatlardan 2 baro hakkında suç duyurusu

Elazığ’da 4 avukat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara ve İzmir Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elazığ’da avukatlardan İbrahim Gök, Hasan Ağırtaş, Ertan Doğan ve Damla Keklik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesine karşı açıklamada bulunan Ankara ve İzmir Barolarına karşı ortak karar aldı. 4 avukat hazırladıkları 5 sayfalık dilekçe ile iki baronun da yöneticileri hakkında Elazığ Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu ile ilgili Avukatlardan İbrahim Gök yaptığı açıklamada, "Yapılan açıklamayı kısaca özetleyecek olursak, halkı kin ve nefrete sürüklemek, halkın din değerlerini aşağılamak TCK’nın 216. Maddesindeki suçları işlediği gayesiyle bu iki baronun yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Biz hukukçuyuz. Netice itibariyle, halkın değerlerine, inançlarına ve düşüncelerine her zaman saygı göstermek zorundayız. Aynı zamanda yasalara uygun davranmak zorundayız” dedi.