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Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

01 Eylül 2019 Pazar 23:30
Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 21.51 sıralarında yerin 10 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem kent merkezinde hissedildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:30
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