Elazığ'da korkutan deprem! Elazığ'da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 21.51 sıralarında yerin 10 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi.

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