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Gündem Elazığ'da korkutan deprem
Gündem

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:23:00 -
Elazığ'da korkutan deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer taraftan sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

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