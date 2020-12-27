Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer taraftan sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer taraftan sabah saatlerinde Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
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