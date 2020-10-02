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Spor Elazığ İl Özel İdare, Reshanda Gray'i transfer etti
Spor

Elazığ İl Özel İdare, Reshanda Gray'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:13:04 -
Elazığ İl Özel İdare, Reshanda Gray'i transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Reshanda Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki uzun forvet ve pivot transfer edildi.

Daha önce Atlanta Dream, Connecticut Sun, New York Liberty ve son olarak Los Angeles Sparks takımlarında forma giyen Gray, 2015'te yılın oyuncusu seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Alpay, daha önceki önemli transferleri Kalani Brown'ın dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalmasının ardından bu boşluğu hemen doldurmak amacıyla hızlı bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılan çalışma sonucu ABD'li yıldız oyuncu Gray'i takıma kazandırdıklarını aktaran Alpay, "Bizim için önemli bir transfer oldu. Takıma çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Reshanda Gray, WBNA liginde kendini birçok kez kanıtlamış bir isim. Bundan sonraki süreçte kendisini Elazığ'da da kanıtlayacak inşallah. Takımımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Transfer sürecinde desteklerinden dolayı yönetim kurulu üyelerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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