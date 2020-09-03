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Dünya El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi
Dünya

El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası toplumdan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına karşı tavır alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 07:08:00 -
El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi yaptığı açıklamada, "Hakaret eden karikatürleri yeniden yayınlama suçundaki ısrarı, dini konular arasında duyguları körüklüyor ve bu haksız bir provokasyon olarak görülüyor." Dedi. açıklamalar yer aldı.

Açıklamada uluslararası toplumdan Müslümanların kutsal ve sembollerine saldırmada sert bir tavır alması istendi.

Bu bağlamda, Mısır Müftülüğüne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi, Batılı hükümetleri ve parlamentoları, Charlie Ebdo'nun dini sembollere ve kutsal mekanlara hakaret etmeyi suç sayan kararına karşı yasalar çıkarmaya çağırdı.

Merkez, tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme karşı dünya aydınlarını direnmeye çağırdı.

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