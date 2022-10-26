Ekvador'da bir hapishanede kavga! 1 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde rakip çeteler arasında çatışma çıktı.

Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, 1 mahkum hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin zamanında olaylara müdahale ettiğini belirterek, hapishane içinde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı.

Litoral Hapishanesinde, en son 4 Ekim'de mahkumlar arasında meydana gelen çatışmalarda, 21 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'un en eski ve en şiddetli olayların yaşandığı Litoral Hapishanesi, çetelerin en güçlü olduğu yer olarak biliniyor.

Ülkede cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.