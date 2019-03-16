0553 313 94 23

Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı

Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın şehit edildiği katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı Antalya'da gözaltına alındı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:23
Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Ekşi Sözlük yazarı A.A "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek şizofrence bir yorumda bulunmuştu.

Bu yorum sonrası o kişi hakkında toplumda infial oluştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekşi Sözlük yazarı A.A hakkında soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alındı

Ekşi Sözlük'te Müslümanlara yapılan korkunç saldırı hakkındaki yorumundan sonra A.A.; ikamet ettiği Alanya'da gözaltına alındı!

Ekşi Sözlük o hesabı kapattı

Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:23
  1. İstanbul
  2. Ekşi Sözlük
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • YiğitYiğit31 dk önce
    İçinizde bizden biri gibi yaşayan bu hainler en ağır ceza ile cezalandırılması ve Ekşi sözlük denen bu İslam düşmanı nifak sitesi de mutlaka kapatılmalı ya da erişimi engellenmeli.Bu ne arkadaş ya adamlar müslüman ülkesinde müslümana kin kusuyor ve bizde seyrediyoruz.Biz böyle pasif oldukça içimizdeki hainler ve dışımızdaki düşmanlardaha çok at koşturur.Televizyonlarda bizim ahlak ve dinimize uymayan onlarca dizi ve programlarla aile yapımızı müdahele ediliyor,bizde çerez meyve yiyip onları seyrediyoruz.Son zamanlarda TRT'de oynayan pembe diziler Elimi Bırama,mafya dizizi Halka ve mafya mı yoksa bir zamanlar Saman Yolu'nda oynayan 5. Boyut gibi uyduruk bir dizi mine olduğunu anlayamadigim Vuslat'la buna çanak tutuyor.Bu yayınlar kesinlikle masum değil.Bu yayınlara hangi kanalda olursa olsun tepkimizi koyalım vesselam
  • Alp Alp 37 dk önce
    Keşke SAVCILARIMIZ HEP BÖYLE DUYARLI OLSALAR. DAKİKA GEÇMEDEN HESABINI GÖRÜP, HESABINI KAPATSALAR. FESAT ÇIKARAN VEKİLDEN TUTUN DA NORMAL VATANDAŞA KADAR ANINDA HESAP GÖRÜLMELİ. AB. VE BATININ SÖYLEYECEKLERİNE GÖRE DEĞİL.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İznik turizmine yeni nefes
  1. İznik turizmine yeni nefes
  2. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
  3. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
  4. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
  5. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
  6. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
  7. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
  8. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
  9. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
  10. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
  11. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
  12. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
  13. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
  14. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
  15. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
  16. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
  17. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
  18. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
  19. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
  20. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

Günün Karikatürü

16 mart 2019
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler