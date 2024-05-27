Ekrem'den bayram reklamlarını toplayan Karar bile isyan etti!
CHP'lİ Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB halk ekmek büfelerindeki birçok ürüne zam yapınca, bayram reklamlarıyla finans sağlayan Karar Gazetesi bile tepki gösterdi.
İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), ekmek dışındaki tüm ürünlerine yüzde 50 oranında zam yaptı.
Yapılan zam İBB'den bayram reklamları alan Karar'ı bile isyan ettirdi.
Karar gazetesi, zammın "sessiz sedasız" yapılmasını gerekçe göstererek fiyat artışına tepki gösterdi.
Karar haberinde, "İstanbul Halk Ekmekte yüzde 50 zam! Sessiz sedasız fiyatlar değişince tepki geldi" başlığını kullandı.
İBB tarafından uygulanacak zamlı tarife şöyle:
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL
Medya
Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"