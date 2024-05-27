  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Ekonomi Ekrem'den bayram reklamlarını toplayan Karar bile isyan etti!
Ekonomi

Ekrem'den bayram reklamlarını toplayan Karar bile isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:26:00 - 2024-05-27 23:07:37
Ekrem'den bayram reklamlarını toplayan Karar bile isyan etti!

CHP'lİ Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB halk ekmek büfelerindeki birçok ürüne zam yapınca, bayram reklamlarıyla finans sağlayan Karar Gazetesi bile tepki gösterdi.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), ekmek dışındaki tüm ürünlerine yüzde 50 oranında zam yaptı.

Yapılan zam İBB'den bayram reklamları alan Karar'ı bile isyan ettirdi.

Karar gazetesi, zammın "sessiz sedasız" yapılmasını gerekçe göstererek fiyat artışına tepki gösterdi.

Karar haberinde, "İstanbul Halk Ekmekte yüzde 50 zam! Sessiz sedasız fiyatlar değişince tepki geldi" başlığını kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB tarafından uygulanacak zamlı tarife şöyle:

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor
İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Gündem

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor
Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor

Gündem

Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor

Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma
Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma

Siyaset

Ekrem’i aklama yarışı! Özgür’den milletin cebinden geziye savunma

Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"
Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"

Medya

Melih Altınok açıkladı! "Sokak köpekleri sorunu böyle çözülür ama Ekrem Bey'in sicili gözümü korkutuyor"

Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...
Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...

Siyaset

Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cagman

Sakarya 15 gün öncesi 259 gram ekmeği 200 gram fiyatı 7.5 tl yaptı biraz buralara gelsenizde haber yapsanız bu adata su %20 indirim yapıldı İstanbul A yetişmedi

Umuda

Ee Halkçılık kolay değil, arada Roma gezileri için çöküp finans sağlayacaksın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23