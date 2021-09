Ekrem yürüyor... İBB tel tel dökülüyor!

Hakkı Bilir İstanbul

İETT araçları başta olmak üzere belediyeye ait bütün kamu araçları teker teker arızalanmaya başladı. Son olarak Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir İETT otobüsü içinde yolcular olduğu halde yanmaya başlaması tehlikenin boyutlarını da gözler önüne serdi. Arızlar tramvaylara da sirayet etti. Kamu araçlarının bakımsızlığının en can alıcı örneği ise yangına müdahale için giderken yolda kalan bir itfaiye aracının görüntülenmesiyle kayıtlara geçti. Bütçe kaynakları tükenen İstanbul’un borç limiti 45 milyar lirayı aşarken, trafik yoğunluğu yüzde 71’i aşarak çekilmez bir hal aldı.

Kağıt üzerinde iş yapıyor

Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, şunları dile getirdi: “İBB’de her şey kağıt üzerinde yapılıyor. İmamoğlu’nun tek işi hayali ihale düzenlemek. Ulaşım araçlarının bakımı sadece kağıt üzerinde yapıldığı için araçlar yollarda kalıyor. Her sorun karşısında kulaklarının üzerine yatıyorlar. Çünkü iş yapamıyorlar. İBB’deki bu aksaklıklar AK Parti döneminde olsaydı her gün manşetlerle bunu duyururlardı. Tamir bakımda kullanması gereken malzemeyi kullanmıyorlar. Yan sanayi malzemesi kullanıyorlar. Yönetimde yan sanayi. Orijinal değil. Bu yönetimde vizyon yok, ekip ruhu yok. Yan gelip yatan insanlar. Aldıkları maaş bile helal değil. İmamoğlu İstanbul’u ileriye değil geriye götürüyor. İBB’nin tuttuğu her şey elinde kalıyor. Yardımlar bile kurtlu çıkıyor. İmamoğlu’nun bir tane projesi varsa çıkın söyleyin.”

Yağma sahası olmuş durumda

Araştırmacı Yazar Ercan Çifci de şu değerlendirmede bulundu: “İBB, bütün kurumları halka hizmetin değil beli bir kesimin yağma sahası olmuş. Türkiye’nin en önemli ve en yüksek bütçeli şehri olan İstanbul borçlanma limitlerini aştığı için son iki yılda borç alamayacak duruma geldi. Bu borçlanmaya göre yapılan işlere baktığınızda ortada ciddi bir hiçbir şey yok. Hizmet bekleyen halk ise metrobüs itekliyor, kanalizasyon tamir ediyor, İBB başkanın tatil ve vals danslarını seyrediyor. Borçlanma yolu ile elde edilen paralar birtakım rant odaklarınca paylaşılıyor, buharlaştırılıyor. Usulüne uygun bir şekilde belediye yandaşlarca söğüşleniyor. Hizmet bekleyen halk ise metrobüs itekliyor, kanalizasyon tamir ediyor, İBB başkanın tatil ve vals danslarını seyrediyor.”