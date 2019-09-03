Ekrem İmamoğlu'nun '1700 makam aracı' oyunu deşifre oldu

Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde sık sık, İBB'nin gereğinden fazla makam aracına sahip olduğunu, araç satın alma ve kiralamalarında geçmiş belediye yönetimi tarafından israf yapıldığını öne sürdü.

Bu sözde "israfı" gözler önüne sermek için de söz konusu araçları Yenikapı'da sergileyeceği vaadinde bulundu. Ancak seçim tamanlandı, Ekrem İmamoğlu tatilini bile bitirdi ama araçlar bir türlü sergilenmedi.

Oyunlara başladı

Daha önce "Makam araçları Yenikapı'da ne zaman sergilenecek?" sorusuna "Araçları bulamazsak yerlerine kartondan maketlerini koyar yine gösteririz vatandaşa" şeklinde yanıt veren İmamoğlu bu iddiasını ispatlama konusunda açığa düştü. CHP'li başkanın vaadini gerçekleştirmek çeşitli oyunlara başvurmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Bütün şirketlere talimat

Süper Haber'in haberine göre; İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi.

Şirket logoları tek tek sökülüyor

Şirketlerin birlik olarak 1700 makam aracını toplamak için yoğun çaba sarf ettikleri öğrenildi. Çoğu belediye şirketlerine ait olan ve belediyenin arazide kullandığı bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek sökülmeye başlandı.

İmamoğlu'nun işte "hülle" ile bir araya getirmeye çalıştığı bu araçlarla Yenikapı'da 'israf düzeni' adı altında yeni şova imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.