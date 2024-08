Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı

Sebahattin Ayan İstanbul

Her seçim döneminde cami cami dolaşarak göz boyama eylemlerinde en ön safta yer alan, katıldığı bir programda ‘Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beni temsil etmiyor’ diyerek hedef alan ve papazlara saygıda kusur etmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine nefret kustu. Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’lü paylaşımı görmeyen İmamoğlu, hiçbir ismin zikredilmediği hutbede yine Mustafa Kemal anılmadı diyerek Prof. Dr. Ali Erbaş’a nefret kustu. “Hutbede Atatürk’ün adı yok” diye sözlerine başlayan İmamoğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: “Hutbede Atatürk’ün adı yok. On yıl insanlar savaştı, on yıl. 1912-1922. Yüzyıllardır gerileyen toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için bu millet için bu milletin yaşamı için inancı için kültürü için camisi için ezanı için. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin.

Hutbede yok. Ne vatanı ne milleti ne bayrağı ne Cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı. Resmen zapt etti, gasp etti, milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu.”