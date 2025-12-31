‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!

Türkiye'nin en ünlü kebapçıları arasında gösterilen 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın incelemesine takıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta’nın Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyona Bedrettin Aydoğdu tepki gösterdi.

İPİN UCU ARTIK KAÇTI

Müşteri, restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. 400 TL vale ücretini de ekleyince, maliyet tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği. Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadelerini kullandı.

X'te binlerce yorum alan bu paylaşımın ardından, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranda denetim yapıldı. Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı. Tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

SENİN TAKİPÇİN AZ, PAYLAŞIM DA ADAM GÖR

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerin ardından şikayete konu paylaşımı ve hesap fişini alıntılayan Bedri Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma "“Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözleriyle yanıt verdi. Tepki gören bu paylaşımın ardından Bedrettin Aydoğdu, Instagram hesabından bir de video yayınlayarak, ”Bugün twitter'da (X) gündem oldum diye dükkanda yer yok maşallah. İğne atsam yere düşmüyor. Millet neyin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.