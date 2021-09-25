Ekrem balatayı yaktı! İETT’de arıza üstüne arıza...

Dün de iki otobüs arızası yaşandı, vatandaşlar ise İmamoğlu’na isyan etti.

Başka otobüse bindirildiler

Ataşehir’de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi. Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT’ye bağlı halk otobüsünün balataları yanmaya başladı. Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, geçen diğer otobüslere bindi.

Şoför tamir etmeye çalıştı

Bölgede yaşanan bir başka arızada ise şoför otobüsü tamir etmeye çalıştı. Sabah saatlerine yolcuları indiren şoför, otobüsün arızasını gidermek üzere eline aldığı tornavida ile aracın altına girdi. Yanıbaşındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs, gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi. Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.

Vatandaş isyan etti

“İstanbulluyu vasata alıştıramazsınız” diyen bir okuyucuya, “Yine aynı manzara, yine İstanbul” diyen başka bir okuyucu destek verdi. Buna benzer binlerce tweet atıldı.



Arızalardan bıkan şehrin sakinleri, özellikle otobüslerin bakım ve onarım işlerini yapan CHP yandaşı firmaya da, o firmaya ihaleyi veren İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na da adeta verdi, veriştirdi.