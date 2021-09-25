  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Mahremiyet" rezaletinin baş aktörü Berfu Yenenler'in sicili de bozuk çıktı

Türkiye ve Azerbaycan'ı tehdit eden İranlı imamdan yeni açıklama! Azerbaycan'da gündem oldu

Hıncal Uluç'tan itiraf üstüne itiraf: O isme hiç oy vermedim, dostum İmamoğlu telefonlarımı açmıyor

Muhatabımız terörist başıdır diyenler bakın çözüm yolunu nasıl açıkladı!

Ve Cumhuriyet’ten beklenen haber geldi! Foyaları ortaya çıkınca o yalana sarıldılar

Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

İranlı siyasetçiden Azerbaycan için skandal sözler!

Vatandaşlar isyanda! Ev sahiplerinden "pes" dedirten fırsatçılık

İmamoğlu'na ateş püskürdü: Beceriksizliğin faturasını bize kesiyorlar

24 saat içinde Yunanistan'a destek verdiler! Atina basını manşetlere taşıdı
Gündem Ekrem balatayı yaktı! İETT’de arıza üstüne arıza...
Gündem

Ekrem balatayı yaktı! İETT’de arıza üstüne arıza...

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin toplu taşıması S.O.S. vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:39:00 -
Ekrem balatayı yaktı! İETT’de arıza üstüne arıza...

Dün de iki otobüs arızası yaşandı, vatandaşlar ise İmamoğlu’na isyan etti.

Başka otobüse bindirildiler

Ataşehir’de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi. Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT’ye bağlı halk otobüsünün balataları yanmaya başladı. Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, geçen diğer otobüslere bindi.

Şoför tamir etmeye çalıştı

Bölgede yaşanan bir başka arızada ise şoför otobüsü tamir etmeye çalıştı. Sabah saatlerine yolcuları indiren şoför, otobüsün arızasını gidermek üzere eline aldığı tornavida ile aracın altına girdi. Yanıbaşındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs, gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi. Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.

Vatandaş isyan etti

“İstanbulluyu vasata alıştıramazsınız” diyen bir okuyucuya, “Yine aynı manzara, yine İstanbul” diyen başka bir okuyucu destek verdi. Buna benzer binlerce tweet atıldı.

Arızalardan bıkan şehrin sakinleri, özellikle otobüslerin bakım ve onarım işlerini yapan CHP yandaşı firmaya da, o firmaya ihaleyi veren İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na da adeta verdi, veriştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay