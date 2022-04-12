Ekmek bozulmasın diye asla buzdolabına koymayın! Ekmek nasıl saklanır?

Ekmek bozulmasın diye asla buzdolabına koymayın!

Belki bugüne dek daha uzun ömürlü olması için ekmekleri hep buzdolabında saklıyordunuz ama… Aslında büyük hata ediyordunuz.

Neden ekmekler buzdolabında saklanmamalı?

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri ‘retrogradasyon’ ya da daha Türkçe bir ifadeyle “geriye hareket” durumu yaşıyor. Bu durum da ekmeğin içindeki moleküllerin kristalize olduğu anlamına geliyor.

Ekmek Şişmanlatmıyor!

“Moleküller kristalize olursa ne olur ki?” diyenler için hemen açıklayalım: Su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri bir başına kalıyor. İşte bu durum da bize, çok daha hızlı bayatlamış, o ilk alındığındaki lezzetini kaybetmiş ekmekler olarak geri dönüyor.

Sözün kısası, ekmeği buzdolabında saklamak hiç de iyi bir alternatif sayılmıyor. Peki nasıl saklayacağız? Ekmeğin bozulmaması için ne yapabiliriz: Ekmek nasıl saklanır?

Ekmeklerin bozulmaması ve bayatlamaması için ilk alacağınız önlem tabii ki yiyeceğiniz kadar ekmek almak ve taze taze tüketmek tahmin edebileceğiniz gibi.

Ama bunu bir türlü yapamıyor, her fırına ya da markete gittiğinizde elinizi bol tutuyorsanız, aldığınız bu ekmekleri temiz, serin bir ortamda hava almayacak şekilde, özel saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Mutfak tezgahınız bile 2-3 günlük bir süre için buzdolabından daha doğru bir tercih olacaktır.

Eğer bu sürede bile aldığınız ekmek bitmiyorsa, ekmeği saklamak için dondurucuya da başvurabilirsiniz. “Buzdolabına konmuyorsa nasıl dondurucuya koyulabilir ki?” diyenler olacaktır, buna da hemen açıklık getirelim: Elbette en tercih edilen yöntem bu değil ancak dondurucuya konduğunda ekmeğin içinde yer alan moleküller çok fazla kristalize olma fırsatı bulamadan donar, bu da su moleküllerinin karbonhidrat moleküllerini terk etmesini bir nebze de olsa önler ama tamamen engel olamaz. Bu nedenle eğer bir ekmeği uzunca bir zaman diliminde tüketebiliyorsanız buzdolabı yerine dondurucuda, mümkünse hiç hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz.