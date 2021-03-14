Ekipler peşindeydi! Türkiye'ye girdikleri an...
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 4 yabancı uyruklu kişi Kilis'te yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.
Kilis 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında yurda yasa dışı yollarla girmek isteyen bir grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.