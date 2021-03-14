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Gündem Ekipler peşindeydi! Türkiye'ye girdikleri an...
Gündem

Ekipler peşindeydi! Türkiye'ye girdikleri an...

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 4 yabancı uyruklu kişi Kilis'te yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:49:00 -
Ekipler peşindeydi! Türkiye'ye girdikleri an...

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kilis 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında yurda yasa dışı yollarla girmek isteyen bir grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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