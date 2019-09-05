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Eken, Orta Anadolu Ekonomi Forumunda Sivas’ı anlattı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, konuşmacı olarak katıldığı Orta Anadolu Ekonomi Forumu programında Sivas, teşvikler ve yatırım imkanlarını anlattı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:45
Eken, Orta Anadolu Ekonomi Forumunda Sivas’ı anlattı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, konuşmacı olarak katıldığı Orta Anadolu Ekonomi Forumu programında Sivas, teşvikler ve yatırım imkanlarını anlattı.


STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas’ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu programında"Orta Anadolu Bölgesinde Ekonomi, Sanayi ve Büyüme" konulu 2. oturuma konuşmacı olarak katılarak Sivas, teşvikler ve yatırım imkanlarını anlattı.


Eken, Sivas’ın bir çok konuda Türkiye’de öncü il olduğunu ancak tanıtım konusunda yetersiz kalındığına dikkat çekerek, “Sivas tarımsal üretimde ülkemizde önemli düzeyde üretim yapmaktadır. Sivas bal üretiminde Türkiye’de 2. sıradadır. Türkiye’nin en kaliteli kayısısı Malatya derler ama Gürün’den yetişir. En kaliteli domates Koyulhisar’da üretilir. Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla’da kurulur. Daha sayamadığımız yüzlerce çeşidimiz var. Çok güzel kaynaklarımız var ancak tanıtımlarımızda biraz eksiklerimiz var, çalışmalara başladık inşallah kısa sürede bunları da çözeceğiz” dedi.


Sivas’ta kurumların, siyasilerin memleket sevdalısı olduğunu ve ciddi bir birlik beraberlik ortamı olduğunu ifade eden Eken, “Sivas’ta çok ciddi bir birlik ve beraberlik var. Bakanımız İsmet Yılmaz, her dönemde bize destek olmuştur ve yanımızda yer almıştır. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ile istişareler yapıyoruz ve şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Gücümüzü birliğimizi ve beraberliğimizi gösterdiğimizde ki Cumhurbaşkanımız da bu birlik ve beraberliği gördüğü için verdi. Bu birlik ve beraberliği daim ve hakim kılmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.


Gazişehir Gaziantepspor’un başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ağırladığını dile getiren Eken, “Gaziantep’i biliyoruz ve bu şehri seviyoruz.Pazar günü de Adil Konukoğlu da burada misafirimizdi. Kendisi de Sivas ile ilgili görüşlerini anlattı. Tabi bizde sanayimizi, teşvikimizi anlattık. En önemlisi teşvikleri anlattık. Biz 4’üncü bölgedeyiz organizeden 5’inci bölge teşvikini alıyoruz. Biz göreve geldikten sonra yaptığımız ilk icraat teşvik seferberliğiydi. Tüm il protokolümüz de bize destek verdi. Mustafa Varank Bakanımıza gittiğimizde bizi çok güzel karşıladı ve dinledi. Bakanımız Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için 6. Bölge teşviklerinin geçerli olacağını söyledi. Orayla ilgili altyapı problemimiz vardı. Onu da en kısa sürede sonuçlandıracağız. Önümüzde ki aylarda kararname Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandıktan sonra yatırımcılarımız hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.


Dünya üzerinde 7 milyon Sivaslı olduğuna dikkat çeken Eken, şunları kaydetti; “Avrupa da ve dünyanın birçok yerinde yaşayan Sivaslılar var. Önce onları davet ederek kendi memleketine yatırım yapmasını sağlamamız lazım. Tekstil yatırımlarıyla ilgili teşvik kapsamına alındı. 18 ve 19 madde çerçevesinde teşvikler var. Biri firma makina teçhizatını alır gelirse 6 yılda 5 milyon liralık kar elde ediyor. Diğeri ise 20 milyon liralık yatırım yapan bir firma 6 yılda 20 milyon 800 bin lirasını desteklerle geri almış kara geçmiş oluyor. 2 tane firmamız yatırım yapmak için yerlerini aldılar. Yasin tekstil 500 kişilik yer daha yapacak. TYH firmamız da 500 kişilik fabrika için yer aldı ve yatırımlarını yapacak. Devletimiz imkanları sağlıyor bizlerinde bunu iyi pazarlaması gerekiyor. Demirağ Organize de hedef 40 bin istihdam sağlamak. Hedefimiz milyar dolarlık yatırımları buraya çekmek.”


Sivas’ın savunma ve uzay havacılık sanayisinde de söz sahibi olarak gerekli teşviklerden yararlanması gerektiğini söyleyen Eken sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sivas’ın savunma ve uzay havacılık sanayisinde payının artırılması gerekiyor. Bu vesile ile Ethem abimizden bir isteğimiz olacak. Sivas’a öncülük edip bir yatırım başlatırsa bizlerde iş adamları olarak paydaş oluruz. Sivas’a büyük firmalar gelirse daha çabuk gelişim yaşanır. Ethem Sancak abimizi ve yatırımcılarımızı Sivas’a bekliyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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