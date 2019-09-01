Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatler neden hedefte? "Kendi iffetsiz yaşamlarının üzerini örtmek için saldırıyorlar"

Taha Emre Özdemir Ankara Bazı çevreler tarafından bir süredir organize olarak yürütülen Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatleri karalama kampanyası devam ediyor.

Sözde bir yazarın kaleme aldığı kitabı ile gündeme gelen Tarikatları karalama kampanyasına FETÖ sevici T24'ün 'yazar'larından Gökçer Tahincioğlu da katıldı. Tahincioğlu 'Tarikatlar, kayyım ve vatanı sevmek' başlıklı köşe yazısında Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatlerin varlığını görmezden gelerek çirkin ifadeler kullandı.

'Ehl-i Sünnet olanları ayırmadı'

Solcularla tarikatları karşılaştıran 'yazar' "Üç tane solcu bir başka arkadaşlarına destek amaçlı bir araya gelse cezaevine atmak için hazır bekleyenler de o tarikatların el öpme kuyruğunda sıraya giriyor." dedi. Bir 'gazeteci'nin kaleme aldığı kitaptan sapkın hikayeleri örnek gösteren T24 'yazar'ı Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatlere yönelik tek kelime etmedi.

Tarikatların tamamını ticaret zinciri kurmakla suçlayan 'yazar', şu ifadeleri kullandı:

"Tarikatlara giren, şeyhin sözünü kutsal kabul edip, bütün kurallara eksiksiz riayet edenler de çok saf değil. Büyük bir ticari zincir böyle kuruluyor. Şeyhin kabulünü alan kişinin şirketi, müritlerin de alışveriş listesine giriyor misal. Fırını varsa, diğer müritler işyerleri için alışverişi buradan yapıyor. Tekstilci ise bütün mürit mağazalar ona yöneliyor. Araç kiralıyorsa artık araç filoları diğer müritler tarafından aralıksız kullanılıyor.

Bu büyük zincir, oradan devlete bağlanıyor. Kurulan iyi ilişkiler, devlet kadrolarındaki müritler sayesinde kadrolara tarikata bağlı olanlar girmeye başlıyor. O kadroları seçenler de daha üst mevkilerden aferin alıyor, daha iyi makamlara geliyor."

Tarikatlar neden hedefte?

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son günlerde artış gösteren Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatlere yönelik karalama kampanyasında bulunanlara ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'İffetsiz yaşamlarının üzerini örtmeye çalışıyorlar'

"Aslında Tasavvuf üzerinden İslam’la hesaplaşıyorlar. Bunu da kendi iffetsiz hayatlarının üzerini örtmek için yapıyorlar. Bunlar ilimden, fikirden, sanattan nasibi olmayan mübtezellerdir. İslam’a düşmanlıklarıyla malum çevrelerdeki kıymetleri, yazılarının sanat değerinden değil, bu milletin değerlerine hakaretten gelmektedir."