Ego ve kibir tavan yaptı! ‘Herkes benim gibi olamaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitingde halka seslendi. CHP'nin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ile sahneye çıkan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

"Bay Kemal olmak kolay değildir"

Kendisine yönelik ‘Bay Kemal konuşuyor’ söylemlerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Ben konuşunca Bay Kemal konuşuyor diyorlar. Bay Kemal konuşmayıp da ne yapsın? Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak zorundasın. Bay Kemal olmak için dürüst adam olmak zorundasın. Bay Kemal herkesin inancına saygılı olmaktır, inancı siyasete alet etmemektir. Ben konuşmayayım da kim konuşsun. Çiftçinin derdi var esnafın derdi var herkesin derdi var" ifadelerini kaydetti.