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Yerel Eğitime 'sağanak' engeli!
Yerel

Eğitime 'sağanak' engeli!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 09:14:00 -
Eğitime 'sağanak' engeli!

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu. Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkiinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

Eğitime "sağanak" engeli

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Atatürk Bulvarı'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. AA

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