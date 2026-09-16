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Gündem ‘Eğitimde başarı zengine yaradı’ ahlaksızlığı! Şarapçıların Cumhuriyet’i algı peşinde
Gündem

‘Eğitimde başarı zengine yaradı’ ahlaksızlığı! Şarapçıların Cumhuriyet’i algı peşinde

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye’nin uluslararası eğitim arenası PISA’da elde ettiği başarıyı hazmedemeyen muhalif medyaya sert tepki gösterdi.

Yıllardır PISA sonuçları üzerinden "Eğitimde yerlerde sürünüyoruz" algısı yapan Cumhuriyet, Sözcü, BirGün ve Karar gibi gazetelerin, başarı tescillenince bu kez "Eğitimde başarı zengine yaradı" manşetleriyle çark ettiğini belirten Karahasanoğlu, bu pişkinciliğe "Ahlaksızlar, vicdansızlar!" sözleriyle rests çekti.

Zenginlerin partisi CHP’nin avukatlığını yapıp Anadolu insanının başarısını karalamaya kalktılar!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararlı adımları ve okullardaki disiplin sayesinde elde edilen uluslararası başarının üzerini örtmeye çalışanların derdinin milletin evlatları olmadığını vurgulayan Karahasanoğlu, "Beykoz Konakları’nda, Acarkent’te, Boğaz’daki yalılarda CHP kazanmıyor mu? O zenginlerin, şarapçıların avukatlığını yapıp iktidara gelmesini istiyorsunuz; sonra da Anadolu insanının evlatları eğitimde başarı elde edince zengin düşmanlığı algısı üretiyorsunuz" dedi.

AK Parti döneminde öğretmen sayısının 350 binden 1,2 milyona çıkarıldığını ve sözleşmeli öğretmen oranının geçmişteki %30’lardan %5-7 seviyelerine düşürüldüğünü rakamlarla ortaya koyan Karahasanoğlu, muhalefetin ve kalemşörlerinin eğitimdeki bu devrim niteliğindeki adımları görmezden geldiğini ifade etti.

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