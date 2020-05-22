Egemen Bağış'tan sosyal medyadaki milli hesaplara destek: Büyük önem arz etmekte

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, sosyal medyadaki milli hesaplara ve milli basına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millileşme hamlesi başlatıldığını belirten Egemen Bağış, "Devletimizin bu politikalarının milletimize aydınlatılmasında, milli hesapların ve milli basının önemi daha çok artacaktır" dedi.

Egemen Bağış açıklamaları şu şekilde:

“Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli hamleler yapmaktadır. Milli konular sağ yada sol görüş meselesi, şu parti bu parti meselesi de değildir. Türkiye’nin güvenliği ve kalkınması konularında, Türkiye’yi savunan her kesimin beraber hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü bunlar milli meselelerdir. Türkiye bu yerli ve milli hamleler dışında da, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir çok tehditi de savuşturmayı başarmıştır.

Bu noktada en önemli mesele; devletimizin bu politikalarından milletimizin haberdar olmasıdır. Türkiye’nin yeni dünyada konum alması, uluslararası politika, ekonomi, tarım, istihdam politikaları ve halkımızın bunlardan elde edeceği yararların anlatılması, bilim ve teknoloji de ki AR-GE çalışmaları, Mehmetçiğimizin başarıları, ordumuzdaki yerlileşme,Türkiye’nin Libya’da bulunmasının nedenleri gibi konuları halkımızın bilmesi önemlidir.

Devletimizin bu politikalarını korona salgınından dolayı evlere gidip yüz yüze insanlara anlatamayacağımız için, iş bu noktada sosyal medyadaki milli hesaplarımıza ve milli basınımıza düşmektedir. Bu nedenle her bir milli hesap büyük bir önem arz etmektedir. Milli hesap çok büyük fedakarlık örneği göstermektedir. Her bir arkadaşımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Biz bunların farkındayız.

Arkadaşlarımız müsterih olsunlar. Önümüzdeki dönem milli hesapların ve milli basının önemi daha çok artacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz”

“Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz”

Talep eden her vatandaşı sosyal medyadan takibe aldığını ifade eden Egemen Bağış, birlik, beraberlik ve paylaşımcılık vurgusu yaptı. Egemen Bağış açıklamasına şöyle devam etti:

“Hiç kimse milyonlarca takipçim var diye kendini kasmasın, bezen bir genç kardeşimiz bizlerin göremediği bir açıyı görüp bize yön verebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon ve önderliği sayesinde o gençlerin fikirlerinden istifade edebilecek güç ve imkanı elde ettik.

Daha önce ifade ettiğim gibi şahsen ben Linkledin’de yıllardır yaptığım gibi Twitter’da da talep eden her kardeşimi geri takibe almaya devam edeceğim. Bunu yaptıkça daha da güçlendiğimizi hissediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Yunus Emre’nin dediği gibi: 'Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz"

“Türkiye 70’e aşkın ülkeye yardım gönderdi”

Koronavirüse karşı verilen mücadeledeki başarıya da vurgu yapan Egemen Bağış, bir çok ülkenin virüs karşısında aciz kaldığını fakat yurt içi dayanışmayla birlikte Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 70’e aşkın ülkeye yardım gönderdiğini belirtti.