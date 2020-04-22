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Ekonomi

EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

Merkez Bankası, "Merkez Bankası bünyesindeki Türk Lirası ve Döviz Piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) Sistemi 24 Nisan 2020 Cuma günü açık olacaktır" diyerek bilgilendirme yaptı.

2020-04-22 01:36:00 -
EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.

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