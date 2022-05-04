Efendimiz'in (SAV) yetim çocuklara karşı sevgisi! 'Onları sevindirin ki Allah da sizi ahirette sevindirsin'
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) yetim çocuklara karşı sevgisini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Ümmetin yetimlerini unutmayın." mesajını verdi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), yetim çocuklara karşı sevgisini anlattı.
Dr. Şenocak, Efendimiz'in (SAV) yetim çocuklara karşı davranışını şöyle anlattı:
Bayramda daha çok çocukla karşılaşıp onları sevindirmek için giderken-gelirken farklı sokakta yürüyen, yetimlerin başını okşayan Allah Rasulü (SAV) lisan-ı haliyle onlara "Bundan sonra babanız ben olsam; beni manevi baba kabul eder misiniz?" diyordu.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sözlerini şu mesajla tamamladı: Ümmetin yetimlerini unutmayalım.