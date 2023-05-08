Efendimiz'e (sav) hakarete idam cezası!
İran’da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) ve İslami değerlere hakaret eden 2 kişi idam cezasına mahkum edildi.
Ülkede, "ofansif mizah" adı altında Peygamber Efendimiz'e (sav) ve İslami değerlere hakaretler içeren onlarca sosyal medya hesabını tespit edildi.
İran emniyet güçleri sosyal medya hesaplarının iki kişi tarafından yönetildiğini belirleyerek zanlıları yakaladı.
İran yönetimi Efendimiz'e (sav) ve İslami değerlere yapılan hakareti idam ile cezalandırdı.