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Aktüel

Efeler’deki sokaklar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor

Efeler Belediyesi normalleşme süreci kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:51:41 -
Efeler’deki sokaklar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor

Efeler Belediyesi normalleşme süreci kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda Işıklı Mahallesi’nde kaldırımlar, yollar, parklar ve ara sokaklar tamamen yıkandı. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı vatandaşlar memnun kalırken, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve ekiplere teşekkür ettiler.

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