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Aktüel

Edremit'te uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:23:10 -
Edremit'te uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülen takip sonucu düzenlenen operasyonda, 38,19 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, iki adet uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız, yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve G.D. tutuklandı.

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