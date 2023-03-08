Edremit Körfezi için 'çok kuvvetli' sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)