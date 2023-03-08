Edremit Körfezi için 'çok kuvvetli' sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)